KARTEPE’NİN ZİRVESİNE HAT ÇEKİLDİ

İZGAZ; Kartepe Teleferik Projesi kapsamında yapılan çalışmalarda Kuzuyayla’da yapılacak olan teleferik tesisleri için doğal gaz hat çalışmasını 15 günde tamamladı. Yaklaşık 1500 rakımdaki teleferik tesislerine 3,5 km’lik doğal gaz boru hattı, 17 Ekim 2023 tarihinde devreye alındı.

İZGAZ, yaklaşık 475 bin müşterisini doğal gaz konforu ve ekonomisi ile buluşturmaya devam ediyor.