09 Kas 2023 - 10:29- Gündem

Atatürk sevdiği şarkı ve türkülerle anılacak

Büyükşehir, vefatının 85. yıldönümünde Cumhuriyetimizin Banisi Atatürk için Gebze'de anlamlı bir konser düzenleyecek

HABER MERKEZİ
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Atatürk sevdiği şarkı ve türkülerle anılacak mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yıldönümünde sevdiği şarkı ve türkülerle anacak. "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Türküler Konseri" Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde 11 Kasım Cumartesi akşamı 20.00'de başlayacak.

Konserde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı ses eğitmeni Tuğçe Erenci, Atatürk'ün sevdiği ve zaman zaman kendisinin de okuduğu şarkı ve türkülerden oluşan bir repertuar sunacak. Konsere tüm vatandaşlar ücretsiz katılabilecek.
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09 Kas 2023 - 10:29 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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