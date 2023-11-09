ÜÇ YIL SONRA EVİNDEN ÇIKTI

Kartepe Belediyesi’nin ödüllü projelerinden olan Alo Evlat Sağlık Kulübü hizmete başlamasından bu yana Kartepeli büyüklerin tüm ihtiyaçlarını yerine getiriyor. Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri 3 yıldır rahatsızlığı dolayısıyla evinden çıkmayan İdris Şen (71) ve eşi Fatma Şen’e unutulmaz bir gün yaşattılar.
ANILARINI ANLATTILAR
Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri Köseköy Mahallesi’nde ki evlerinden aldıkları Şen çiftini Kartepe Kahvaltı Evi’nde misafir ettiler. Çeşitli ikramların yapıldığı Şen çifti çok güzel bir gün yaşadılar. Orman İşletme Müdürlüğü’nden emekli olan İdris Şen hayatına dair anıları Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleriyle paylaştı.
KOCAMAN’A TEŞEKKÜR
Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman başta olmak üzere kendilerine verilen hizmete teşekkür eden İdris Şen “Uzun zamandır rahatsızlığımdan dolayı evden dışarı çıkamıyordum. Bizlere evlatlarımız kadar yakın olan Alo Evlat Sağlık Kulübü ekiplerine çok teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.