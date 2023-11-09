09 Kas 2023 - 10:34- Hayatın İçinden

CANSU’DAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Dumlupınar Mahallesi’nde ikamet eden Cansu Şahin, bahçelerine düşen yaralı kuşu Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne getirdi.

HABER MERKEZİ
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Kartepe Belediyesi sokak hayvanlarının korunmasından, beslenmesine gereken desteği sağlamaya devam ediyor. Hayvan dostu Dumlupınar Mahallesi’nde ikamet eden Cansu Şahin, evlerinin bahçesinde yaralı bir güvencin buldu.

Yaralı güvencini alan minik Cansu, babası Tamer Şahin’e haber verdi. Minik Cansu yaralı güvencinle birlikte Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne gelerek tedavisi yapılması için teslim etti. Yaralı güvencini getiren Cansu Şahin’e Zabıta Müdürlüğü personelleri bu örnek davranışından dolayı teşekkür ettiler.  
# Kartepe, Kartepe Belediyesi

09 Kas 2023 - 10:34 - Hayatın İçinden

Muhabir  Haber Merkezi

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