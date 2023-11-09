CANSU’DAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Kartepe Belediyesi sokak hayvanlarının korunmasından, beslenmesine gereken desteği sağlamaya devam ediyor. Hayvan dostu Dumlupınar Mahallesi’nde ikamet eden Cansu Şahin, evlerinin bahçesinde yaralı bir güvencin buldu.

Yaralı güvencini alan minik Cansu, babası Tamer Şahin’e haber verdi. Minik Cansu yaralı güvencinle birlikte Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne gelerek tedavisi yapılması için teslim etti. Yaralı güvencini getiren Cansu Şahin’e Zabıta Müdürlüğü personelleri bu örnek davranışından dolayı teşekkür ettiler.