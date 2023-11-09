BAŞKAN KOCAMAN ÖĞRETMENLERİ TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle tüm bakanlıkların katılımıyla Cumhuriyetimizin 100.yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Öğretmenler arası Türkiye Voleybol Turnuvası’nda Kartepeli öğretmenler Türkiye ikincisi oldu.

7 TAKIM MÜCADELE ETTİ

Cumhuriyetimizin 100.yılı etkinlikleri kapsamında 81 ilde yapılan turnuvada dereceye girenler, bölge şampiyonasında kıyasıya mücadele ettiler. Bölge şampiyonası sonrasında Ankara’da 7 takım şampiyonluk için sahaya çıktılar. Kartepe Voleybol Takımı’nda Lale Mavuk, Selma Soybelli, Betül Namlı, Gizem Kaya, Zuhal Kılıç, Ayşe Sarı, Sanem Kılıç ve Ece Işık Bilgiç yer aldı.

İKİNCİ OLDULAR

Öğretmenler arası Türkiye Voleybol Turnuvası’nda Kartepeli öğretmenler Çorum Voleybol Takımını 3-0, Antalya Voleybol Takımı 3-1, Van Voleybol Takımını 3-0 mağlup ederek finallerde mücadele etmeye hak kazandılar. Finalde Kartepe Voleybol Takımı, Ankara Voleybol Takımı’na 3-1 kaybederek turnuvada ikinciliği elde ettiler.

KOCAMAN TEBRİK ETTİ

Kartepeli öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek ile birlikte Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman’ı makamında ziyaret ettiler. Ziyarette öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Cumhuriyetimizin 100. yılı adına tertiplenen Öğretmenler Arası Türkiye Voleybol Turnuvasında Kartepeli öğretmenlerimiz ikinci olarak bizlere büyük bir gurur yaşattılar. Başarılarının devamını diliyorum” açıklamasında bulundu.