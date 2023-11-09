Başkan Büyükakın: "Atatürk’ün örnek mücadelesine elbirliğiyle sahip çıkalım"

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı en eşsiz eserin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ifade ederek, ”Atatürk’ün, ’Yurt toprağı! Sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin. Senin için fedaiyiz’ sözlerindeki gibi yüksek ideali korumaya devam etmeliyiz. Mazlum ülkelere örnek olan bu mücadelesine elbirliğiyle sahip çıkmalıyız” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin her geçen yıl daha da kalıcı şekilde muasır medeniyetler seviyesine çıktığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, mesajına şöyle devam etti; ”Hayatı savaşlar, zaferler ve inkılaplarla geçti. Dönemin zor şartları onu çok yönlü bir insan yapmıştı. ‘Ben gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim’ sözünde, bu milleti ne denli sevdiğini görürüz. Erzurum Kongresinde, ‘Vatan bölünmez bir bütündür’ diyerek, Mondros mütarekesi ve işgal kuvvetleri karşısında; tutarlı, kararlı ve emin duruşunu görürüz. Sakarya savaşında, ‘Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz’ diyordu. Bu sözde vatan kavramına, ne büyük önem verdiğini görürüz.

O, toplumun her kesimine kucak açmış bir liderdi. Köylüsü kentlisi, kadını erkeği, sanatçısıyla bu milletin lideriydi. Türk milletine bıraktığı bu emanete layık olarak, toplumun her kesimindeki bireylerin kendine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmesi bizlerin en önemli sorumluluğudur. Bizler de bu sorumluluğun bilincinde ülkemizin bekası, vatandaşımızın refahı, mutluluğu için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hedefimiz, dileğimiz, gayretimiz ülkemiz için.

Atatürk’ü ebediyete uğurlamamızın ardından 85 yıl geçti. Bu kalbi duygularla ‘Yolun açık olsun’ Türkiye diyor, vefatının 85. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakârca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle şükranla anıyorum.”