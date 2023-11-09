09 Kas 2023 - 10:39- Asayiş

Kocaeli'de denizden trans kadın cesedi çıktı

Derince 60 Evler Sahilinde vatandaşlar tarafından trans kadın cesedi bulundu. 25 yaşındaki kadının cesedi otopsi yapılmak üzere kaldırıldı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Kocaeli'de denizden trans kadın cesedi çıktı mask

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Derince 60 Evler Sahili'nde sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından su yüzeyine vuran ve insan cesedi gördüler. Vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yapılan kontroller sonucu, su yüzeyine çıkan cesedin 25 yaşındaki trans birey Yasin K.'ya ait olduğu tespit edildi. Sudan çıkartılan ceset, yapılan incelemeler sonrası, kesin ölüm nedenin tespiti için morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı
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09 Kas 2023 - 10:39 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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