Kocaeli'de denizden trans kadın cesedi çıktı

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Derince 60 Evler Sahili'nde sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından su yüzeyine vuran ve insan cesedi gördüler. Vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yapılan kontroller sonucu, su yüzeyine çıkan cesedin 25 yaşındaki trans birey Yasin K.'ya ait olduğu tespit edildi. Sudan çıkartılan ceset, yapılan incelemeler sonrası, kesin ölüm nedenin tespiti için morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı