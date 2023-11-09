Edinilen bilgi ve iddialara göre; Derince 60 Evler Sahili'nde sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından su yüzeyine vuran ve insan cesedi gördüler. Vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yapılan kontroller sonucu, su yüzeyine çıkan cesedin 25 yaşındaki trans birey Yasin K.'ya ait olduğu tespit edildi. Sudan çıkartılan ceset, yapılan incelemeler sonrası, kesin ölüm nedenin tespiti için morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı
09 Kas 2023 - 10:39- Asayiş
Kocaeli'de denizden trans kadın cesedi çıktı
Derince 60 Evler Sahilinde vatandaşlar tarafından trans kadın cesedi bulundu. 25 yaşındaki kadının cesedi otopsi yapılmak üzere kaldırıldı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.