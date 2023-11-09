Kocaeli'de Suriyeli sayısı artmaya devam ediyor

Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 254 bin 904 oldu. Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı kentlerden biri de Kocaeli. Kentimizde geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısındaki artış devam ediyor.

KOCAELİ'DE KAÇ TANE SURİYELİ VAR?

Göç İdaresi Başkanlığı’nın son verilerine göre, Kocaeli’de bulunan Suriyeli sayısı 53 bin 149’a yükseldi. Kocaeli’deki Suriyelilerin il nüfusuna oranı ise yüzde 2,49 oldu.

EN ÇOK SURİYELİ HANGİ İLDE VAR?

Yine verilere göre il nüfusuna oranı en yüksek ll yüzde 34 ile Kilis oldu. Kilis'i yüzde 16 ile Antep, 14 ile Hatay, 12 ile Şanlıurfa takip etti.

EN AZ SURİYELİ HANGİ İLDE VAR?

İl nüfusuna göre en az Suriyeli bulunan il ise yüzde 0,2 ile Hakkari oldu. Hakkari'yi Erzincan, Kars gibi Doğu illeri takip ederken ülkenin batısında en az Suriyeli bulunan illerden birisi Suriyeli'leri yönelik ciddi politikalar uygulayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ım kenti Bolu oldu.

TANJU ÖZCAN NE YAPTI?

Suriyeli'lere yardımı kesen Özcan aynı zamanda iş yeri ruhsatı da vermedi. Birçok tepkiye sebep olan Suriyeli'lerden 10 kat suya 10 kat atık vergisine zam yaptığı biliniyor.