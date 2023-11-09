Karton toplayıcılığı yapan genç baba hayatını kaybetti

Gebze Ulus Mahallesi 2140/2 Sokakta ikamet eden Eren Karagün (25) enfeksiyon sebebiyle vefat etti. Edinilen bilgiye göre tüm vücudunu enfeksiyon saran Eren Karagün tedavi altına alındı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hurdacılık ve karton toplayıcılığı yapan ve 3 çocuk babası olan Eren Karagün'ün cenazesi öğlen namazına müteakip Tavşantepe Ulu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında bugün toprağa verilecek