09 Kas 2023 - 11:17- Asayiş

Karton toplayıcılığı yapan genç baba hayatını kaybetti

Karton toplayıcılığı ve hurdacılık yapan 25 yaşındaki genç baba Eren Karagün Enfeksiyon sebebiyle vefat etti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Karton toplayıcılığı yapan genç baba hayatını kaybetti mask

Gebze Ulus Mahallesi 2140/2 Sokakta ikamet eden Eren Karagün (25) enfeksiyon sebebiyle vefat etti. Edinilen bilgiye göre tüm vücudunu enfeksiyon saran Eren Karagün tedavi altına alındı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hurdacılık ve karton toplayıcılığı yapan ve 3 çocuk babası olan Eren Karagün'ün cenazesi öğlen namazına müteakip Tavşantepe Ulu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında bugün toprağa verilecek
# kocaeli manset, Kocaeli, kocaeli haber, KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli son dakika, kocaeli manset-haber, son dakika haberleri, Kocaeli Gazete, kocaeli gazeteleri, kocaeli guncel haberler, kocaeli gazete haber, kocaeli flas haber, Kocaeli haberleri, İzmit, Körfez, Çayırova, kocaeli gündem, Dilovası, Kartepe, Darıca, Gölcük, Gebze, Başiskele

09 Kas 2023 - 11:17 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.805.717 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL