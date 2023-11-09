Gebze Ulus Mahallesi 2140/2 Sokakta ikamet eden Eren Karagün (25) enfeksiyon sebebiyle vefat etti. Edinilen bilgiye göre tüm vücudunu enfeksiyon saran Eren Karagün tedavi altına alındı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hurdacılık ve karton toplayıcılığı yapan ve 3 çocuk babası olan Eren Karagün'ün cenazesi öğlen namazına müteakip Tavşantepe Ulu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında bugün toprağa verilecek
09 Kas 2023 - 11:17- Asayiş
Karton toplayıcılığı yapan genç baba hayatını kaybetti
Karton toplayıcılığı ve hurdacılık yapan 25 yaşındaki genç baba Eren Karagün Enfeksiyon sebebiyle vefat etti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.