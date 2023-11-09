Kocaelisporlular bu şehrin çocuklarını yalnız bırakmaz

KAMPANYAYA DAVET ETTİ

Kentimizi spor alanının dışında sosyal yardım alanlarında da başarıyla temsil eden Kocaelispor, yine bir yavrumuz için kolları sıvadı. Barkın ve Aytun bebek için çeşitli kampanyalar düzenleyen temsilcimiz, şimdi de Mehmet Aslan bebek için kolları sıvadı. SMA hastası olan Mehmet bebek için temsilcimiz taraftarlarını kampanyaya katılması için davet etti.

HAYDİ BÜYÜK KOCAELİSPOR TARAFTARI!

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “SMA hastası Mehmet Aslan’nın bizlere ihtiyacı var. Haydi Büyük Kocaelispor Camiası Mehmet Aslan için tek yürek olalım!”. Kocaelispor, Mehmet bebeğe yardım yapmak isteyen vatandaşlar için banka hesaplarını, sosyal medya hesaplarından paylaştı. İleriki haftalarda pankart çalışmasının da yapılması bekleniyor.