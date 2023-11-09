İzmit/ Karşıyaka Balık Hali Komisyoncuları, sabah 05.30’da, İzmit/ Karşıyaka Balık Hali’nde, Atatürk ve silah arkadaşlarının anılacağını açıkladı. Yapılan açıklamasa şu ifadelere yer verildi: “Cumhuriyetimizin Kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin anısına, Karşıyaka Balık Hali Komisyoncuları olarak, 10 Kasım 2023, sabah 05:30’da, İzmit/Karşıyaka Balık Hali’nde, pilav, helva, ayran ve dualarla yad edilecektir. Tüm esnaf ve dostlarımızı bekleriz.”
09 Kas 2023 - 12:09- Gündem Güncelleme: 09 Kas 2023 - 14:36
Balıkçılar 05.30'da balık halinde Atatürk’ü anacak
İzmit/ Karşıyaka Balık Hali Komisyoncuları, yarın sabah 05.30’da, 10 Kasım münasebetiyle Atatürk ve silah arkadaşlarını yad edecekler. Ayrıca İzmitli efsane Balıkçı Emin de ölüm yıl dönümünde anılacak. Oğlu Mustafa belin e torunu Berkay Pelin de törende hazır bulunacak
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Cezmi - Allah kolaylık versin,tebrik eder,çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Cezmi - Atatürk Tuzla tren istasyonunda bir karşılama töreninde, İzmit tren istasyonu değil.... Sevgili Muhabir Hakan Yağcıoğlu kardeşim,selamlar.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.