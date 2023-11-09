Balıkçılar 05.30'da balık halinde Atatürk’ü anacak

İzmit/ Karşıyaka Balık Hali Komisyoncuları, sabah 05.30’da, İzmit/ Karşıyaka Balık Hali’nde, Atatürk ve silah arkadaşlarının anılacağını açıkladı. Yapılan açıklamasa şu ifadelere yer verildi: “Cumhuriyetimizin Kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin anısına, Karşıyaka Balık Hali Komisyoncuları olarak, 10 Kasım 2023, sabah 05:30’da, İzmit/Karşıyaka Balık Hali’nde, pilav, helva, ayran ve dualarla yad edilecektir. Tüm esnaf ve dostlarımızı bekleriz.”