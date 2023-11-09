Mavi-Yeşilli ekibin 14 yaşındaki oyuncusu Yusuf Ayyıldız, Beşiktaş Futbol Kulübü tarafından Fulya altyapı akademi tesislerine seçmelere davet edildi. Er Bakan Spor Kulübü futbol koordinatörü UEFA B Lisanslı Ahmet Yılmaz eşliğinde, Fulya altyapı tesislerinde Beşiktaş U15 yaş grubuyla antrenmana çıkan Yusuf Ayyıldız için BJK scoot ekibi Er Bakan Spor antrenmanına Gebze Alaattin Kurt tesislerine gelecek. Yöneticiler “Kısa sürede Beşiktaş Futbol Kulübünün dikkatini çekecek sporcu yetiştirmenin gururuyla hocalarımıza ve sporcularımıza teşekkür ederiz. Değerli sporcumuz Yusuf Ayyıldız, şu anda Sergen Yalçın’ın, Rıza Çalımbay’ın, Feyyaz’ların yetiştiği Fulya Hakkı Yeten tesislerinde antrenmanlarını sürdürmektedir. Er Bakan Spor olarak yakın zamanda Beşiktaş Futbol kulübü scout ekibini Gebze Alaattin Kurt tesislerinde ağırlamanın heyecanını yaşamaktayız’’ dedi.
09 Kas 2023 - 12:12- Spor
YUSUF AYYILDIZ DA ER BAKAN SPOR’DAN BEŞİKTAŞ’A GİTTİ
Kurulduğu günden bu yana başarılı çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Er Bakan Spor, başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.