Gergerlioğlu, “Kocaeli Şehir Hastanesinde skandal yaşanıyor”

Hastaların vücudunda yanıklar oluşuyor

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde neler olduğunu sormak için muhatap bulamadığını söyleyen Gergerlioğlu, “Kocaeli İl Sağlık Müdürü'nü arıyorum fakat telefonlarıma çıkmıyor. Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekimi'ni arıyorum, telefonlarımızdan kaçıyor. Bir iddiayı kendilerine sormak istiyorum; Kocaeli Şehir Hastanesi ameliyathanelerinde yataklar bozuk! Düşünün bir burun ameliyatı için, basit bir ameliyat için masaya yatıyorsunuz uyandığınız zaman vücudunuz yanmış, sırtınız yanmış. Neden? Ameliyathane masalarında teknik bir arıza var, elektrik sisteminde bozukluk var ve vücudunuz yanıyor. İnanılmaz bir hadise, bir skandal! Neden böyle olmuş? Aslında bu masaların aldığımız duyumlara göre uygun olmadığına dair komisyon raporları bildirilmiş ve buna rağmen bu masalar alınmış ve şu anda da arıza yapıyor.” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Şehir Hastanesi’nde ameliyatlar yapılamıyor

Bu durumun çok büyük sağlık skandallarına yol açtığını vurgulayan Gergerlioğlu, “Şu anda Kocaeli Şehir Hastanesi'nde ameliyatlar iptal edilmiş durumda, ciddi ameliyatlar yapılamıyor ve başka hastanelere ameliyatlar gönderiliyor. Olacak bir iş değil. Biz konuyu Sağlık Bakanlığı'na da soruyoruz, yerel yetkililer sessiz kalıyorlar ve bir açıklama bekliyoruz. Neler dönüyor? AK Parti'li yetkililer akçeli işleri çok iyi becerir acaba bu ameliyathane masaları bir başka pazarlıklar ile mi alındı? Uygun olmayan masalar neden alındı? Tüm bunları soracağız ve bir anda evvel açıklama bekliyoruz. Kocaeli halkının sağlığı bizim için önemli, bir hekim olarak bu durumu büyük bir skandal olarak değerlendiriyorum ve kamuoyuna da halen kaç gündür açıklama yapılmamasını da kınıyorum. Bir an evvel bir açıklama bekliyoruz, yazılı soru önergemi Sağlık Bakanlığı'na iletiyorum aynı zamanda da sözel olarak kendisine Sağlık Komisyonu'nda soracağım.” şeklinde konuştu.