Körfez'de Afet İşleri Müdürlüğü kuruldu

Körfez Belediyesinin kasım ayı meclis toplantısı, Başkan Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin tek tek ele alındığı toplantıda, 2024 yılı belediye tarifeleriyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu'nun raporu da ele alındı. Oy birliği ile yeni tarifeler kabul edilirken, Başkan Söğüt, "Bazı tarifelere enflasyon oranında, bazı tarifelere enflasyon altı bazı kalemlere de hiç dokunmadık" dedi.

Toplantıda Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün görev ve çalışma yönetmeliğindeki revizyon oy birliği ile kabul edilirken, Afet İşleri Müdürlüğü'nün kurulması ve yeni çalışma yönetmeliğinin kabulü görüşüldü. Başkan Söğüt, "Afet İşleri Müdürlüğü’nün kurulmasından dolayı İş Sağlığı ve Güvenliği birimi de bu müdürlüğümüze kaydırıyoruz Ayrıca Afet İşleri Müdürlüğü altında da Kentsel Arama ve Kurtarma Amirliği kuracağız. Tüm belediyelere bu müdürlüğün kurulması noktasında genelge geldi. Bu talimat doğrultusunda da kadroyu ihdas ettik, müdürlükle ilgili de çalışma başlatmıştık. Arama Kurtarma ekibimiz oluştu, eğitim aldılar. Ekip-ekipman ihtiyaçlarını da adım adım karşılıyoruz" dedi. Karar oy birliği ile kabul edildi.

"Şu an hali hazırda yıllık 60 bin ton kompost gübre elde ediyoruz"

Toplantıda ayrıca Kompost Üretim Tesisi’nde kullanılmak üzere kompost karıştırma makinesinin Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı tarafından sağlanacak mali destek ile alınması noktasında Başkan Söğüt’e protokol yapma yetkisi verildi. Başkan Söğüt de projenin önemine değinerek, "Kocaeli'de hatta Türkiye’de en güçlü kompost üretim tesislerinden birine sahibiz. Şu an hali hazırda yıllık 60 bin ton kompost gübre elde ediyoruz. Çevre peyzaj çalışmalarımızda ve üretimlerimizde de bu kompostu kullanıyoruz. Mantar Üretim Tesisi de kurduk, sera şeklinde. Burada mantar üretimi için de bu kompostu kullanıyoruz. Çevre Ajansı Başkanlığı’mızla görüştük. Bizlere 2 milyon TL'lik destek sağlayacaklar. Bizler de kompost karıştırma makinesini alacağız" dedi.