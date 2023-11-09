09 Kas 2023 - 12:33- Asayiş

Otobüsteki kaçak sigara zulası hayrete düşürdü

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan aramada, bobin yükü içine zulalanmış halde 3 bin 820 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Otobüsteki kaçak sigara zulası hayrete düşürdü mask
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Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Körfez geçişinde durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yaptı. Yapılan aramada bagaj kısmındaki çuvallar da incelendi. Çuvalları açan ekipler, bobin yükü içine zulalanmış vaziyette 3 bin 820 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olaya ilişkin 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

09 Kas 2023 - 12:33 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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