Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir sigara grubuna daha zam geldiğini açıkladı.
Dündar'ın yayınladığı listeye göre; Imperial Tobacco grubunun en pahalı sigarası 57 liraya yükselirken, en ucuz sigarası 45 lira oldu.
Zamlı fiyatların bugün itibarıyla geçerli olacağı belirtildi.
SIGARAYA ZAMDA SON FİYATLAR
7 Kasım ise Philip Morris grubuna zam yapılmıştı. Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 65 liraya yükselirken, en ucuz sigarası 52 lira olmuştu.
3 Kasım'da gelen son zamla birlikte BAT grubunun sattığı en ucuz sigara 48 TL olmuştu. Grubun en pahalı sigarası ise 60 TL'ye çıkmıştı.
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.