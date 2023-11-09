Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir sigara grubuna daha zam geldiğini açıkladı.

Dündar'ın yayınladığı listeye göre; Imperial Tobacco grubunun en pahalı sigarası 57 liraya yükselirken, en ucuz sigarası 45 lira oldu.

Zamlı fiyatların bugün itibarıyla geçerli olacağı belirtildi.

SIGARAYA ZAMDA SON FİYATLAR

7 Kasım ise Philip Morris grubuna zam yapılmıştı. Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 65 liraya yükselirken, en ucuz sigarası 52 lira olmuştu.

3 Kasım'da gelen son zamla birlikte BAT grubunun sattığı en ucuz sigara 48 TL olmuştu. Grubun en pahalı sigarası ise 60 TL'ye çıkmıştı.

Kaynak: CUMHURİYET