Tıbbi malzeme satın alınacak

ALGOLOJİ AMELİYATHANESİ İÇİN 4 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI



ŞEHİR HASTANESİ - KOCAELİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI



ALGOLOJİ AMELİYATHANESİ İÇİN 4 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1226896

1-İdarenin a) Adı : ŞEHİR HASTANESİ - KOCAELİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : Tavşantepe Mah. Akif Sok. 63 İZMİT İZMİT/KOCAELİ c) Telefon ve faks numarası : 02622252700 - 2623222443 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : ALGOLOJİ AMELİYATHANESİ İÇİN 4 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 4 KALEM

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ-TIBBİ SARF MALZEME DEPOSU ç) Süresi/teslim tarihi : Mal, ihale üzerinde kalan yükleniciyle sözleşme imzalandıktan sonra; sözleşme süresince peyder pey Siparişe istinaden en geç 15 (Onbeş) takvim günü içinde hastanemiz sarf malzeme deposuna teslim edilecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı gün işe başlama tarihi kabul edilir.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.12.2023 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMLİK BİNASI TOPLANTI SALONU



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

-İsteklilerin Tıbbi cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazlara ait "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "satış merkezi yetkili belgesi" ni Yeterlilik Bilgileri Tabosunda beyan etmeli ve idarenin istemesi halinde idareye sunmaları zorunludur. Bu kapsamda olmayan ürünler için Yeterlilik Bilgileri tablosunda kapsam dışı beyanı yapılmalı ve idarenin istemesi halinde idareye sunulması zorunludur.



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c)

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

- İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

- İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

- İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

-İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesini veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesini,

- İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici/ imalatçı/yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeleri ((UBB-UTS beyanlarının kontrolü için Firma Tanımlayıcı Numarası ile Ürün Barkod Numarası)

yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmesi gerekmektedir ve idarenin istemesi halinde ihale dosyasında sunmaları zorunludur. a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,c) Türkiye ’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.- İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,- İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,- İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,-İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesini veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesini,- İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici/ imalatçı/yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeleri ((UBB-UTS beyanlarının kontrolü için Firma Tanımlayıcı Numarası ile Ürün Barkod Numarası)yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmesi gerekmektedir ve idarenin istemesi halinde ihale dosyasında sunmaları zorunludur. 4.3.2. 4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

2-Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması aşamasında idarenin istemesi halinde; istekliler teklif ettikleri malzemelere ait bütün belgeleri ( 1- İstekliler yeterlilik bilgileri tablosunda veya birim fiyat teklif cetvellerinde; teklif edilen her bir kalem için istekli üretici ise kendi Firma Tanımlayıcı Numarası, bayii ise bayilik veren firmanın Firma Tanımlayıcı Numarasını, SUT kodu ile Ürün Barkod Numarasını belirtmelidir. Firma Tanımlayıcı Numarası ile Ürün Barkod Numarası belirtilmeyen kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Bu kapsamda olmayan ürünler için kapsam dışı beyanı yapılmalıdır.2-Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması aşamasında idarenin istemesi halinde; istekliler teklif ettikleri malzemelere ait bütün belgeleri ( Sağlık Bakanlığından onaylı UBB-ÜTS-SUT çıktılarıda dahil) ihale dosyasında sunmaları zorunludur. 4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: -Teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek amacıyla istekliler, teklif ettikleri her bir kalem için teknik şartnameye cevap ve açıklamaları içeren belgeyi doldurmalıdır.

-İstekliler idarenin talebi doğrultusunda numune verecektir. Numune talep edilen isteklilerin ürünleri iade edilmeyerek malzeme teslimatlarında yaşanılabilecek tereddütlerde kullanılmak üzere sözleşme süresi boyunca örnek numune olarak idaremizce alıkonulacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.