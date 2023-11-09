İzmit'te 4881 m² tarla mahkemeden satılık

T.C.KOCAELİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/28 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Sepetçi mahallesi, 6524 ada 22 parsel, tarla vasıflı taşınmaz olup, toprak yapısı killi-tınlı yapıdadır, bölgeye özgü her türlü ürün yetiştirilebilir, Sepetçi gölünü besleyen derelerden biri taşınmazın güney ucundan ve taşınmazın içinden geçmektedir, , %4-5 eğime sahiptir.

Adresi : Sepetçi Köyü İzmit / KOCAELİ

Yüzölçümü : 4.881,23 m2

İmar Durumu: İmar palanında tarımsal niteliği korunacak alanda ve ayrıca parsel üzerinden "DSİ Kanal Hattınnın" geçtiği belirtilmiştir

Kıymeti : 1.249.071,20 TL

KDV Oranı : %10Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2023 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2024 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2024 - 10:01

06/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.