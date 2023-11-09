09 Kas 2023 - 13:26- Spor

Kocaeli Üniversitesi HAYDİ MAÇA!

Kocaeli Üniversitesi X sosyal medya hesabından temsilcimiz Kocaelispor'un pazar günü karşılaşacağı Çorum FK maçına tüm öğrencileri çağırdı.

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Başvuru yapan öğrencilerimiz, tanımlanacak olan Passolig Kartlarını okutarak stadyuma giriş yapabileceklerdir.

Öğrencilerimiz biletlerini https://koubilet.kocaeli.edu.tr/kouticket/login.cfm… bağlantı adresinden talep edebilirler.
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09 Kas 2023 - 13:26 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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