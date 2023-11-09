09 Kas 2023 - 13:47- Gündem

Baro Başkanı Gül “Suç duyurusu hukuk garabetidir”

AYM kararına ilişkin Yargıtay’ın AYM üyelerine ilişkin yaptığı suç duyurusuna ilişkin Baro Başkanı Gül “Kararın üstüne suç duyurusu hukuk garabetidir”dedi.

Cihat Polat
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Baro Başkanı Gül “Suç duyurusu hukuk garabetidir” mask

Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Can Atalay'la ilgili ihlal kararını tanımayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM üyeleriyle ilgili suç duyurusunda bulundu. Karara ise tepkiler çığ gibi büyüyor. Karara ilişkin gazetemize konuşan Kocaeli Barosu Başkanı Mehmet Gül kararı hukukun bertarafı olarak yorumladı

HUKUK DEVLETİNDE YAPILACAK İŞ DEĞİL

Kocaeli Barosu Başkanı Mehmet Gül “Bu Anayasa’nın bertarafıdır. Hukuk devleti ilkesinin bertarafıdır. Türkiye Barolar Birliği ile istişare halindeyiz. Gerekli başvuruları yapacağız. Anayasa Mahkemesi kararları kanun hükmündedir. Anayasa’nın 153. Maddesi açıktır. Karar Hukuka aykırıdır. Kararın üstüne suç duyurusu hukuk garabetidir. Hukuk devletinde yapılacak iş değil. Yarın 10 Kasım Atatrük’ün ebediyete intikalinin anmaları sonrası TBB’ye doğru hareket edeceğiz. Tahmin ediyorum burada da bir açıklamamız olacaktır.”dedi.
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09 Kas 2023 - 13:47 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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