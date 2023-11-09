Baro Başkanı Gül “Suç duyurusu hukuk garabetidir”

Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Can Atalay'la ilgili ihlal kararını tanımayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM üyeleriyle ilgili suç duyurusunda bulundu. Karara ise tepkiler çığ gibi büyüyor. Karara ilişkin gazetemize konuşan Kocaeli Barosu Başkanı Mehmet Gül kararı hukukun bertarafı olarak yorumladı
HUKUK DEVLETİNDE YAPILACAK İŞ DEĞİL
Kocaeli Barosu Başkanı Mehmet Gül “Bu Anayasa’nın bertarafıdır. Hukuk devleti ilkesinin bertarafıdır. Türkiye Barolar Birliği ile istişare halindeyiz. Gerekli başvuruları yapacağız. Anayasa Mahkemesi kararları kanun hükmündedir. Anayasa’nın 153. Maddesi açıktır. Karar Hukuka aykırıdır. Kararın üstüne suç duyurusu hukuk garabetidir. Hukuk devletinde yapılacak iş değil. Yarın 10 Kasım Atatrük’ün ebediyete intikalinin anmaları sonrası TBB’ye doğru hareket edeceğiz. Tahmin ediyorum burada da bir açıklamamız olacaktır.”dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.