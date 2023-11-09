Kuyruk yağıyla yumuşatılan ayakkabımla uyudum, ter kokulu formamı giyip okula gittim…

1975 eylül ayı…

Futbola başlamışız ve ilk kez krampon dediğim ve sonra futbol ayakkabısı olduğunu öğreneceğim ayakkabılarım yeni alınmış. Bayramda aldığım ayakkabılar gibi, onu da yatağımızın başucuna koydum ve kuyruk yağının kokusunu alarak uykuya daldım…

Sabah uyanıp, okuldan önce Eski Stat’ın yolunu tutacağım…

Yeşil Siyahlı renklerime kavuşacağım…

Heyecan dorukta…

Geç kalırım diye, erken kalktım…

Çocuk Parkı, Kolordu Yokuşu, Orduevi derken Eski Stat’a ulaştım…

Kimsecikler yok…

Spor Salonu da boş…

Tozlu sahanın kenarında oturup bekliyorum…

Sonra ellerinde deriden yeşil çantalar olan ağabeyler geldi…

Hepsi uzun saçlı…

O zaman uzun saç modası vardı…

Sonra onu tanıdım…

Kıvırcık saçlı bir amca…

“Seni İsmail mi gönderdi?” dedi (babam İsmail Yağcıoğlu)…

“Evet” dedim ve elimden tutup soyunma odasına götürerek Yeşil Siyah yün örgülü formamı verdi…

Sırtımda kalın işlenmiş 11 numara vardı…

Sonar utana sıkıla sahaya çıktım…

Boyum uzun, ayaklarım ise sıskaydı…

Yani dev görünüşlü bir iskelet…

Koşular başladı, erken yoruldum…

Kısa mesafe koştuk, birinci geldim…

Yani sprinter mişim…

Haberim yok…

Nezih Gündem hocamdı beni karşılayan hocam…

Onu dikkatle dinledim ve bugünkü tekniğimi ona borçluyum…

Sağ ayağım hiç olmadı…

Sol ayağım bunun için iki kişilik görev yaptı…

O ilk idmanda, topu ceza yayından, havadan, yani yere değdirmeden kale çizgisine atma antrenmanı yapıyorduk…

Herkes bunu rahatça yapıyordu…

Dev gibi boylu, ama sıska bir iskelet olan ben, topu ceza alanının ancak yarısına kadar havadan gönderebiliyordum…

Herkes bana bakıyor sanıyordum…

Bana bakıyorlar alay ediyorlar sanıyordum ve utanıyordum…

Sonra Allah ne verdiyse pis burunu dayayıp, topu neredeyse kale arkasındaki duvara gönderdim…

Duvar o zaman kısaydı ve top E-5’e gidiyordu…

Bir vuruşta da E-5’e kadar gönderdim…

Rahmetli Nezih hocam pis burun vurduğumu anlamış, ama bana belli etmemişti… Yıllar sonra öğrendim…

Hayranı olduğum arkadaşım Metin Tekin ile yan yana idman yapıyordum…

Kocaelisporluluk hayatım böyle başladı…

Sonra pis burunda değil ama ilginç bir vuruş tekniğimle topu sihirbaz gibi çevirip, orta sahadan goller attım…

A bu arada yıllarca sabah idmana gittim, öğleden sonra da terli formamla okula gidip formamın üstüne önlüğümü giydim…

Şimdi gelip de benim Kocaelisporluluğumu sorgulayanların yüzüne tebessümle bakıp, gülümsüyorum…

Kocaelispor’a ihanet edenleri de bu nedenle acımasızca eleştiriyorum..

İlk emeklisi dedem olan Seka’nın, meşhur kahverengi dumanını salıp gürültü çıkarttığını hatırlamayanlar, boşuna kendini zorlamasın…

An-la-ya-mazlar…

Kocaelisporlu doğdum, Kocaelispor‘dan önce öleceğim…

Çünkü o sonsuza dek yaşayacak…

Kocaelispor’u 5 yaşından beri adım adım izleyen oğluma en büyük mirasım budur…

Bir de tertemiz bir savcılık kağıdı…