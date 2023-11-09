Kullarspor, galibiyeti kıl payı kaçırdı: 2-2

RAKİP GERİDEN GELDİ

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta mücadele eden Kullarspor, önceki gün İFA’yı sahasında ağırladı. Maça hızlı başlayan temsilcimiz, 13. dakikada Egecan Çevir ve 45. dakikada Hakan Doğan’ın attığı goller ile 2-0 öne geçti. İlk devreti önde kapatan temsilcimiz, ikinci yarıda farkı koruyamadı. Konuk ekip İFA, 53’te Mahsum Yaşar ve 61’de Mustafa Cevret ile golü bularak skoru eşitledi. 2. devre kalesinde gördüğü 2 golle 3 puanı kaçıran temsilcimiz, bu hafta 1 puana razı oldu.

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

1. Feriköy 5 4 1 0 13 5 8 13 2. Gebzespor 4 4 0 0 6 1 5 12 3. İFA 5 3 1 1 9 6 3 10 4. Çorlu 1947 5 3 0 2 15 4 11 9 5. Taçspor 5 3 0 2 7 3 4 9 6. Kullar 1975 4 2 2 0 6 2 4 8 7. Kapaklıspor 5 2 1 2 7 9 -2 7 8. Keşan Spor 5 2 0 3 9 6 3 6 9. Diliskelesi 4 2 0 2 4 4 0 6 10. Saray 1953 5 1 2 2 5 7 -2 5 11. Gölcükspor 4 1 1 2 3 4 -1 4 12. Yuvacıkspor 5 1 1 3 3 7 -4 4 13. Lüleburgaz 5 1 1 3 5 14 -9 4 14. Uzunköprü 4 1 0 3 3 5 -2 3 15. Babaeski 5 0 0 5 1 19 -18 0

NOT:

1-Bir üst seviyeye yükselir. 14-15 Bir alt seviyeye düşer.

TOPLU SONUÇLAR:

8 Kasım Çarşamba:

HAFTANIN MAÇLARI:

12 Aralık Pazar