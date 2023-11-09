Kullarspor, galibiyeti kıl payı kaçırdı: 2-2

RAKİP GERİDEN GELDİ
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta mücadele eden Kullarspor, önceki gün İFA’yı sahasında ağırladı. Maça hızlı başlayan temsilcimiz, 13. dakikada Egecan Çevir ve 45. dakikada Hakan Doğan’ın attığı goller ile 2-0 öne geçti. İlk devreti önde kapatan temsilcimiz, ikinci yarıda farkı koruyamadı. Konuk ekip İFA, 53’te Mahsum Yaşar ve 61’de Mustafa Cevret ile golü bularak skoru eşitledi. 2. devre kalesinde gördüğü 2 golle 3 puanı kaçıran temsilcimiz, bu hafta 1 puana razı oldu.
BAL 2.GRUP PUAN DURUMU
1.
5
4
1
0
13
5
8
13
2.
4
4
0
0
6
1
5
12
3.
5
3
1
1
9
6
3
10
4.
5
3
0
2
15
4
11
9
5.
5
3
0
2
7
3
4
9
6.
4
2
2
0
6
2
4
8
7.
5
2
1
2
7
9
-2
7
8.
5
2
0
3
9
6
3
6
9.
4
2
0
2
4
4
0
6
10.
5
1
2
2
5
7
-2
5
11.
4
1
1
2
3
4
-1
4
12.
5
1
1
3
3
7
-4
4
13.
5
1
1
3
5
14
-9
4
14.
4
1
0
3
3
5
-2
3
15.
5
0
0
5
1
19
-18
0
NOT:
1-Bir üst seviyeye yükselir.
14-15 Bir alt seviyeye düşer.
TOPLU SONUÇLAR:
8 Kasım Çarşamba:
HAFTANIN MAÇLARI:
12 Aralık Pazar
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
15:00
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.