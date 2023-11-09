09 Kas 2023 - 14:21- Spor

Gebze’yi durdurabilene aşk olsun!: 1-2

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Gebzespor kaybetmeyi unuttu! Temsilcimiz önceki gün Keşanspor karşısında 2-1 kazanarak ligde 4’te 4 yaptı
Gebze’yi durdurabilene aşk olsun!: 1-2 mask

4’TE 4 YAPTI

Bölgesel Amatör Lig 2.Grubun, en büyük şampiyonluk adaylarından olan Gebzespor yoluna emin adımlarla devam ediyor. Çorluspor 1947, Yuvacıkspor ve Diliskelesispor’u ilk 3 haftada mağlup eden Gebze, öndeki gün deplasmanda oynadığı Keşanspor mücadelesini de kazanarak 4’te 4 yaptı. Temsilcimiz karşılaşmadan 2-1 galip ayrılırken, Mor Menekşeler’in gollerini, 28’de Ömer Faruk Can ve 41’de Adem Parlak kaydetti. Keşanspor’un tek golünü ise 1. dakikada Ramazan Akarsu attı.

EMRAH ERDOĞAN
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09 Kas 2023 - 14:21 - Spor

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