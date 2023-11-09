Gebze’yi durdurabilene aşk olsun!: 1-2

4’TE 4 YAPTI
Bölgesel Amatör Lig 2.Grubun, en büyük şampiyonluk adaylarından olan Gebzespor yoluna emin adımlarla devam ediyor. Çorluspor 1947, Yuvacıkspor ve Diliskelesispor’u ilk 3 haftada mağlup eden Gebze, öndeki gün deplasmanda oynadığı Keşanspor mücadelesini de kazanarak 4’te 4 yaptı. Temsilcimiz karşılaşmadan 2-1 galip ayrılırken, Mor Menekşeler’in gollerini, 28’de Ömer Faruk Can ve 41’de Adem Parlak kaydetti. Keşanspor’un tek golünü ise 1. dakikada Ramazan Akarsu attı.
EMRAH ERDOĞAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.