Gebze’yi durdurabilene aşk olsun!: 1-2

4’TE 4 YAPTI

Bölgesel Amatör Lig 2.Grubun, en büyük şampiyonluk adaylarından olan Gebzespor yoluna emin adımlarla devam ediyor. Çorluspor 1947, Yuvacıkspor ve Diliskelesispor’u ilk 3 haftada mağlup eden Gebze, öndeki gün deplasmanda oynadığı Keşanspor mücadelesini de kazanarak 4’te 4 yaptı. Temsilcimiz karşılaşmadan 2-1 galip ayrılırken, Mor Menekşeler’in gollerini, 28’de Ömer Faruk Can ve 41’de Adem Parlak kaydetti. Keşanspor’un tek golünü ise 1. dakikada Ramazan Akarsu attı.

EMRAH ERDOĞAN