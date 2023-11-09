09 Kas 2023 - 14:23- Spor

Yuvacıkspor ilk galibiyetini aldı: 0-1

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden temsilcimiz Yuvacıkspor, ilk galibiyetini deplasmanda Lüleburgazspor karşısında 1-0 kazanarak aldı

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
Yuvacıkspor ilk galibiyetini aldı: 0-1 mask

BÜYÜ BOZULDU

2023-2024 sezonuna istediği gibi başlayamayan Yuvacıkspor, önceki gün ligdeki ilk galibiyetini aldı. Feriköy maçında 2-2 berabere kalan Yuvacık, bu hafta kazanacağının sinyallerini o maçta vermişti. Yuvacıkspor, bu sezonki ilk galibiyetini Lüleburgaz karşısında deplasmanda aldı. Temsilcimiz 38’de Fatih Kanber’in bulduğu goller karşılaşmayı 1-0 kazandı. Yuvacıkspor, pazar günü sahasında Kapaklıspor’u konuk edecek.

09 Kas 2023 - 14:23 - Spor

Muhabir  Büşra Bozbağ

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.805.717 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL