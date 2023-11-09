Yuvacıkspor ilk galibiyetini aldı: 0-1

BÜYÜ BOZULDU
2023-2024 sezonuna istediği gibi başlayamayan Yuvacıkspor, önceki gün ligdeki ilk galibiyetini aldı. Feriköy maçında 2-2 berabere kalan Yuvacık, bu hafta kazanacağının sinyallerini o maçta vermişti. Yuvacıkspor, bu sezonki ilk galibiyetini Lüleburgaz karşısında deplasmanda aldı. Temsilcimiz 38’de Fatih Kanber’in bulduğu goller karşılaşmayı 1-0 kazandı. Yuvacıkspor, pazar günü sahasında Kapaklıspor’u konuk edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.