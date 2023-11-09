Yuvacıkspor ilk galibiyetini aldı: 0-1

BÜYÜ BOZULDU

2023-2024 sezonuna istediği gibi başlayamayan Yuvacıkspor, önceki gün ligdeki ilk galibiyetini aldı. Feriköy maçında 2-2 berabere kalan Yuvacık, bu hafta kazanacağının sinyallerini o maçta vermişti. Yuvacıkspor, bu sezonki ilk galibiyetini Lüleburgaz karşısında deplasmanda aldı. Temsilcimiz 38’de Fatih Kanber’in bulduğu goller karşılaşmayı 1-0 kazandı. Yuvacıkspor, pazar günü sahasında Kapaklıspor’u konuk edecek.