Diliskelesi, Feriköy’de kayıp: 2-1

EV SAHİBİ PENALTIYLA KAZANDI
Diliskelesispor, Bölgesel Amatör Lig’in 4. Haftasında, maç fazlasıyla lider olan Feriköy ile deplasmanda mücadele etti. Temsilcimiz maçta iyi bir mücadele ortaya koysa da, kaybetmekten kaçamadı. Feriköy, 39. dakikada Yusuf Enes Çoşkun ile öne geçti. Temsilcimiz 82. dakikada Abdülbaki Kılıç ile skoru dengelese de, Feriköy 85’de penaltı kazandı. Topun başına geçen Görkem Özkül skoru belirledi. Diliskelesi, deplasmanda Feriköy’e 2-1 mağlup oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.