Diliskelesi, Feriköy’de kayıp: 2-1

EV SAHİBİ PENALTIYLA KAZANDI

Diliskelesispor, Bölgesel Amatör Lig’in 4. Haftasında, maç fazlasıyla lider olan Feriköy ile deplasmanda mücadele etti. Temsilcimiz maçta iyi bir mücadele ortaya koysa da, kaybetmekten kaçamadı. Feriköy, 39. dakikada Yusuf Enes Çoşkun ile öne geçti. Temsilcimiz 82. dakikada Abdülbaki Kılıç ile skoru dengelese de, Feriköy 85’de penaltı kazandı. Topun başına geçen Görkem Özkül skoru belirledi. Diliskelesi, deplasmanda Feriköy’e 2-1 mağlup oldu.