09 Kas 2023 - 14:24- Spor

Diliskelesi, Feriköy’de kayıp: 2-1

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden temsilcilerimizden Diliskelesispor, maç fazlasıyla grup lideri olan Feriköy’e 2-1 mağlup oldu

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Diliskelesi, Feriköy’de kayıp: 2-1 mask

EV SAHİBİ PENALTIYLA KAZANDI

Diliskelesispor, Bölgesel Amatör Lig’in 4. Haftasında, maç fazlasıyla lider olan Feriköy ile deplasmanda mücadele etti. Temsilcimiz maçta iyi bir mücadele ortaya koysa da, kaybetmekten kaçamadı. Feriköy, 39. dakikada Yusuf Enes Çoşkun ile öne geçti. Temsilcimiz 82. dakikada Abdülbaki Kılıç ile skoru dengelese de, Feriköy 85’de penaltı kazandı. Topun başına geçen Görkem Özkül skoru belirledi. Diliskelesi, deplasmanda Feriköy’e 2-1 mağlup oldu.
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09 Kas 2023 - 14:24 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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