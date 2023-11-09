Darıca Belediyesi Troy’a geçiyor

Darıca Belediyesi, İsrail’in Gazze’de uyguladığı insanlık dışı katliamlara karşı farkındalık oluşturmak ve Filistin’e destek amacıyla sosyal tesislerde İsrail menşeli ürünlerin satışını durdurma kararı almıştı. Boykotu genişletmek ve örnek olmak için bir adım daha atan Darıca Belediyesi, ABD ve İsrail menşeli ödeme sağlayıcısı olan Visa ve Mastercard’ı terk ederek yerli ödeme yöntemi olan Troy’a geçmek için sendika temsilcileriyle mutabakat sağladı.

YERLİ KULLANIMI ÖNEMSİYORUZ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, işçi ve memur sendika temsilcileriyle yapılan görüşme sonrası yaptığı açıklamada sendika temsilcileri ve belediye personeline duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek “Gazze için farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. Dünyanın gözü önünde yapılan katliamlar sürerken işgalci İsrail’in destekçisi olan firma ve şirketlere boykot eylemi sürüyor. Bizler de Darıca Belediyesi olarak Gazze’de yaşanan insanlık dışı katliamlara karşı dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla sosyal tesislerimizde İsrail menşeli ürünlerin satışını durdurduk. Bugün de sendika temsilcilerimizle ile ortak hareket ederek belediye personelimizden de gelen talep sonrası boykot edilen visa ve mastercard ödeme sistemlerinden yerli ödeme sistemi Troy’a geçişi hızlandırdık. Tüm sendika yetkililerimize ve belediye personelimize duyarlı davranışları dolayısıyla teşekkür ediyorum” dedi.