09 Kas 2023 - 14:46- Gündem

BAŞKAN KOCAMAN’DAN 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA MESAJI

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

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BAŞKAN KOCAMAN’DAN 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA MESAJI mask

Başkan Kocaman mesajında;

Cumhuriyetimizin banisi, bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde milletçe saygı ve özlemle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kahraman milletimiz, kendisine vurulmak istenilen esaret zincirlerini parçaladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına sahip çıkmak, bağımsızlığımıza, vatanımıza, bayrağımıza, cumhuriyetimize ve milletimizin binlerce yıllık medeniyet birikimine sahip çıkmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakârca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum.
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09 Kas 2023 - 14:46 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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