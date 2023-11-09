BAŞKAN KOCAMAN’DAN 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA MESAJI

Başkan Kocaman mesajında;
Cumhuriyetimizin banisi, bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde milletçe saygı ve özlemle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kahraman milletimiz, kendisine vurulmak istenilen esaret zincirlerini parçaladı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına sahip çıkmak, bağımsızlığımıza, vatanımıza, bayrağımıza, cumhuriyetimize ve milletimizin binlerce yıllık medeniyet birikimine sahip çıkmaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakârca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.