Başkan Bıyık’tan 10 Kasım mesajı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85’inci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Atatürk’ün miras bıraktığı Cumhuriyeti, geleceğe daha emin adımlarla taşımak için canla başla çalışacaklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: “ Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Cumhuriyetimizin 100. Yılında bir kez daha saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Türkiye yüzyılında Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Cumhuriyeti yaşatmanın, daha da güçlendirmenin ve muasır medeniyetler seviyesine yükseltmenin kararlılığı içerisindeyiz. 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş Savaşımızı, 1923'te Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak zafere ulaştıran Atatürk, kahraman bir asker, saygın bir lider olarak adını tarihe yazdırmıştır. Atatürk’ün mücadeleci ve liderlik yönlerini gençlerimize iyi anlatmak, cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak için hepimize görevler düşüyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin istikrar ve güven içerisinde büyümesi için yılmadan, yorulmadan canla başla çalışmaya devam etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, vefatının 85’inci yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”