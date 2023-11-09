Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85’inci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Atatürk’ün miras bıraktığı Cumhuriyeti, geleceğe daha emin adımlarla taşımak için canla başla çalışacaklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: “ Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Cumhuriyetimizin 100. Yılında bir kez daha saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Türkiye yüzyılında Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Cumhuriyeti yaşatmanın, daha da güçlendirmenin ve muasır medeniyetler seviyesine yükseltmenin kararlılığı içerisindeyiz. 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş Savaşımızı, 1923'te Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak zafere ulaştıran Atatürk, kahraman bir asker, saygın bir lider olarak adını tarihe yazdırmıştır. Atatürk’ün mücadeleci ve liderlik yönlerini gençlerimize iyi anlatmak, cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak için hepimize görevler düşüyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin istikrar ve güven içerisinde büyümesi için yılmadan, yorulmadan canla başla çalışmaya devam etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, vefatının 85’inci yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”
09 Kas 2023 - 14:47- Gündem
Başkan Bıyık’tan 10 Kasım mesajı
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlandığı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.