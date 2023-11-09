10 Kasım aynı zamanda mücadele günüdür

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur yayımladığı mesajda, “Eşi benzeri olmayan kurtuluş mücadelemizin, emsalsiz aydınlanma hareketimizin Büyük Lideri Mustafa Kemal Atatürk’ü fiziken aramızdan ayrılışının 85. yılında özlem, minnet ve saygıyla anıyoruz. İçinden geçtiğimiz süreçte Atatürk’ün mücadelesi ve yaptıklarının ülkemizin yol haritası olması gerektiğini ifade etmek istiyoruz.

Her 10 Kasım bizler için matem günü olsa da, aynı zamanda Atatürk’ü ve yaptıklarını anlama, cumhuriyetin değerini bilme, Atamızın ilke ve inkılaplarına daha çok sahip çıkma günü. Bizler için her 10 Kasım, bağımsız bir vatanda özgürce yaşadığımız için Atamızı minnetle, rahmetle anma günü.

Dünyamız zor günlerden geçerken, ne yazık ki her yerde kan dökülürken, Mustafa Kemal Atatürk sayesinde bizler, bu güzel Türk yurdunda adımızla, inancımızla, güçlü ve erdemli bir şekilde yaşıyoruz. Onun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nde Atatürk’ün çocukları olarak bizler omuz omuza geleceğe yürüyoruz.

Yalnızca matem değil, bir mücadele günü olarak gördüğümüz 10 Kasım’da, Atatürk’ten aldığımız güçle Türk milletinin bu topraklarda en güçlü şekilde varlığı için çalışmaya, çabalamaya devam edeceğiz. Atamızı özlemle anarken, hep bir ağızdan ‘Ne mutlu Türk’üm diyene!’ diyoruz.” dedi.