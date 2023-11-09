ÇYDD: “Atatürk’ü okullarda öğretmiyorlar sözü üzerine ‘unutturmayacağız’ dedi

Atatürk’ü yaşatmak adına birçok okulda talep üzerine Atatürk köşesi yaptıran (ÇYDD) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, Okul Müdürü Serkan Yazar’ın isteği üzerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü yaşatmak ve 10 Kasım’ı anmak için 28 Haziran Ortaokulu’na Atatürk duvarı yaptırdı. Açılış töreni bugün saat 14.00’da konferans salonundaki törenle gerçekleştirildi. Törende öğrenciler Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak üzere bir dizi gösteri gerçekleştirdi. Programa ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren’in yanısıra Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez, ÇYDD Kurucularından Gülşen Müstehcanoğlu, okul yönetimi ve çok sayıda öğrenci karıldı.

ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINI ANDI

Törende söz alan 28 Haziran Ortaokulu Müdürü Serkan Yazar, “Atatürk’ü çocuklarımıza anlatmak, aynı zamanda fikirlerini hayata geçirmek onu düşünmek, birincil görevimiz olmalı. Kandıra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Sevim Deren başkanımızın destekleriyle bu duvarı yaptırdık. Atatürk'ün çizdiği yolu bize ve çocuklarımıza sürekli hatırlatacak. Bu anlamda da çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Atatürk hatırası etkinlikleri çerçevesinde yaptığımız en güzel açılışlardan biri olacak. Bu vesileyle baş öğretmenimiz Atatürk'ü, silah arkadaşları ve cumhuriyetin kurulması aşamasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” şeklinde konuştu.

“ATATÜRK’Ü OKULLARDA ÖĞRETMİYORLAR”

Yazar’ın ardından konuşan ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren: “Okul Müdürümüzün böyle bir istekte bulunması bizi çok duygulandırdı. Çok güzel bir şey yapmamıza vesile oldunuz. Ben size teşekkür ediyorum. Bir gün bir kahvaltıya gitmiştik. 16 yaşlarında bir çocuk hizmet ediyordu. Kendisine Atatürk'ü seviyor musun diye sordum. Çünkü herkese sorduğum bir sualdi. “Okullarda öğretmiyorlar ki” şeklinde cevap verdi. Bu cevap bizi çok etkiledi. O olay bize bir başlangıç oldu. Sonra bütün çocuklarımızın okullarına Atatürk duvarları yaptık. Çocuklar kapıdan içeri girin Atanıza selam verin ve Ata'm izindeyiz deyin. Biz hepimiz Atamızın izindeyiz onu minnetle anıyoruz. İyi ki Cumhuriyet var sonsuza kadar yaşatacağız” ifadelerine yer verdi.