İZAYDAŞ’ın yanına geri dönüşüm deposu yapılacak!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste 100 gündem maddesi görüşüldü. AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus ve MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş da katıldı.
GERİ DÖNÜŞÜM DEPOLAMA ALANI İZAYDAŞ’IN ORADA OLACAK
Mecliste uzun bir süredir gündemde olan hurdacıların aynı alanda toplanması görüşüldü. İzmit Durhasan Mahallesi’nde bulunan aynı zamanda İZAYDAŞ’a yakın bölgede, 60 dönümlük alanın Geri Dönüşüm Depolama Alanı olarak kullanılması görüşüldü. Buna göre 60 dönümlük alan 10 yıllık süreyle hurdacı esnafına kiralanacak. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.
KİRALAMA YETKİSİ ALINDI
Şehrin ayrı yerlerinde geri dönüşümcüler var. Bu bölgede İZAYDAŞ’ın arka tarafında zaten. O bölgede hurdacılık faaliyetini yapmaları için bir alan oluşturulacak bununla ilgili kiralama yetkisi alıyoruz. Encümenimin kiralama ihalesine çıkacak. Hurdacılar da bu bölgede faaliyetlerini gösterecekler tesislerini bu bölgeye kuracaklar. Şehrin farklı yerlerine dağılmış halleri derli toplu olacak. Düzenli ve kontrollü alan olacak” ifadelerini kullandı.
10 YILLIK KİRALANACAK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekretere Yardımcısı Gökmen Mengüç, “Depolama alanı kısım İZAYDAŞ ile entegre olacak bir tesis. Hurdacılar İzmit merkezde, MİA’da, Körfez’de rahatsızlık veriyor yaptıkları faaliyet dolayısıyla. Mülkiyeti bize ait 60 dönümlük alan var 10 yıllık süreyle kiralama işlemi gerçekleştirilmiş olacak” şeklinde bilgi verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.