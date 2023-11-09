Başkan Ali Korkmaz: "Atatürk, yıllar önce hedefimizi çizmiştir"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümü ile ilgili bir mesaj yayımlayan Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz şu ifadelere yer verdi; “Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran büyük bir liderin, Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi ve hamisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde onu bir kez daha özlemle, saygıyla, sevgiyle ve rahmetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, üstün askeri dehası ve kararlı duruşuyla, başarılı bir komutan ve lider olarak, milli belleğimizde ve dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir.

“BÜYÜK BİR MİRAS BIRAKMIŞTIR”

Eşsiz bir devlet adamı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, önderlik ettiği istiklal mücadelesinin kazanılmasının ardından yeni bir devletin temellerini atmakla kalmamış, modernleşme ve dönüşüm hamlelerini cesaretle gerçekleştirmiş, Cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşaması için birçok yeniliğe imza atarak, gelecek nesillere büyük bir miras bırakmıştır.

“YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ardında bıraktığı eserlerin büyüklüğü milletimize gurur vermekte ve onun kurduğu Cumhuriyet’in 100 yılda gösterdiği başarılar ise, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlamaktadır. Atatürk “Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir” sözü ile hedefimizi yıllar önce çizmişti. Bu şuurla bugün bizler de şanlı tarihinin ve sahip olduğu milli değerlerin verdiği güç ile Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, ideallerine sıkı sıkı sarılarak, Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını artırarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere taşıyarak, yolumuza devam ediyoruz.

“RAHMET, MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı değerleri yaşatmak ve bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmak en büyük görevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, ömrünü milletine adamış, son nefesine kadar milleti için çalışmış aziz Atamızı, onun silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını ve bu cennet vatan için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurlarında saygı ile eğiliyoruz.”