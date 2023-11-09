“Bungalovlar ne kadar denetleniyor?”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı bugün saat 15.00’da Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste 100 gündem maddesi görüşüldü. AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus ve MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş da katılım sağladı. Mecliste CHP Grubu tarafından denetleneme sağlanmazsa bungolov evlerin kaçak yapılara sebebiyet vereceği söylendi.

DENETİMDE SON DURUMU SORDU

Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Bakan Vekili Engin Taşdemir, “Bungalov evler ve Tinny House evlerle ilgili yoğun bir talep söz konusu bununla ilgili bazı firmalar ve şahıslar Kocaeli’nin çeşitli bölgelerinde kooperatif tarzı yerlerde fahiş fiyatlı evler satıyorlar. İlçe imar müdürlüğüne de sorduğum zaman yasal dayanağı olmadığını öğrendik. Bununla ilgili talep de çok fazla. Bunun önüne geçilmezse kaçak yapı yapılmaya başlanacak ve vatandaşların talepleri artacak. Konuyla ilgili son durumumuz nedir? Komisyon tarafından çalışma yapılacaktı” ifadelerini kullandı.

“YIL SONUNA KADAR DENETLEME YAPACAĞIZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekretere Yardımcısı Gökmen Mengüç, “Bölgemizde İstanbul’dan bize sıçrayan bir konu. Yapı kooperatifi adı altında insanlara doğal alanda yaşam alanı sunuyoruz diye kooperatife üye yapıyorlar. Denetimini yapıyoruz. İmar komisyonumuzun gündeminde bu yılın sonuna kadar bir düzenleme yapacağız. Bütün tarım arazilerinin kullanımına dair sınırlama ve düzenleme getireceğiz. Bütün tarım arazilerimizi bu şekilde kullandıramayız. Ciddi anlamda kısıtlamalar yapıyoruz” şeklinde konuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, “Ruhsat konusu ilçe belediyelerinin yetkisinde ancak karar alma aşamasında biz öneri sunabiliriz ama bununla ilgili düzenleme yapılacağını biliyoruz” şeklinde cevap verdi.