Herekeli halıcıyı arkadaşı öldürdü

Körfez Hereke’de bulunan Han Halıcılık firmasının sahiplerinden olan, aynı zamanda Kartepe’de ikamet ettiği öğrenilen Nurhan Ör(56), uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. İki gündür kayıp olan ve Gebze bölgesinde aracında silahla vurulmuş olarak bulunan Ör’ün olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

ARKADAŞI ÖLDÜRMÜŞ!

Nurhan Ör’ü araç içinde tartışma yaşadığı arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Evli ve iki çocuk babası olan Nurhan Ör’e ait olan cep telefonunun da bir hafriyat kamyonunun kasasında bulunduğu öğrenildi. Polis tarafından cinayetle ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattığı kaydedildi.