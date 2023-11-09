Herekeli halıcıyı arkadaşı öldürdü

Körfez Hereke’de bulunan Han Halıcılık firmasının sahiplerinden olan, aynı zamanda Kartepe’de ikamet ettiği öğrenilen Nurhan Ör(56), uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. İki gündür kayıp olan ve Gebze bölgesinde aracında silahla vurulmuş olarak bulunan Ör’ün olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.
ARKADAŞI ÖLDÜRMÜŞ!
Nurhan Ör’ü araç içinde tartışma yaşadığı arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Evli ve iki çocuk babası olan Nurhan Ör’e ait olan cep telefonunun da bir hafriyat kamyonunun kasasında bulunduğu öğrenildi. Polis tarafından cinayetle ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattığı kaydedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.