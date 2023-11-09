İSU’da sözleşmeli personeller komisyona havale edildi

İSU Genel Müdürlüğü 2023 Yılı İkinci Olağan Genel Kurulu bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde büyükşehir meclisinin ardından gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirilen kurulda 12 gündem maddesi görüşüldü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda 2024 yılı performans program teklifi, 2024 mali yılı gelir gider bütçesi, İSU Genel Müdürlüğü kadrolarındaki iptal-ihdas talepleri, İSU’da çalışan geçici işçilerin 2024 yılında da çalışmaları konusu, 2024 yılı içerisinde çalıştırılacak sözleşmeli personellerin maddesi komisyona havale edildi. Gündemin 9. maddesi denetçilerin seçimi gerçekleştirildi. Bekir Güre ve Erdinç Toklu oy birliği ile kabul edildi. Genel kurulun ikinci birleşiminin 27 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek.