İSU Genel Müdürlüğü 2023 Yılı İkinci Olağan Genel Kurulu bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde büyükşehir meclisinin ardından gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirilen kurulda 12 gündem maddesi görüşüldü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda 2024 yılı performans program teklifi, 2024 mali yılı gelir gider bütçesi, İSU Genel Müdürlüğü kadrolarındaki iptal-ihdas talepleri, İSU’da çalışan geçici işçilerin 2024 yılında da çalışmaları konusu, 2024 yılı içerisinde çalıştırılacak sözleşmeli personellerin maddesi komisyona havale edildi. Gündemin 9. maddesi denetçilerin seçimi gerçekleştirildi. Bekir Güre ve Erdinç Toklu oy birliği ile kabul edildi. Genel kurulun ikinci birleşiminin 27 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
09 Kas 2023 - 16:44- Gündem
İSU’da sözleşmeli personeller komisyona havale edildi
İSU Genel Müdürlüğü 2023 yılı ikinci Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı. 2024 yılı içerisinde çalıştırılacak sözleşmeli personellerin maddesi komisyona havale edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.