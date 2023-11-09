09 Kas 2023 - 16:48- Gündem

Ulaşımpark’a milyarlık bütçe arttırımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi. Mecliste, gündem maddelerinden biri de Ulaşımpark’ın sermaye artırımı talebi oldu. Sermaye talebi oy çokluğu ile kabul edildi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
Ulaşımpark’a milyarlık bütçe arttırımı mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste 100 gündem maddesi görüşüldü. Mecliste

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ulaşımpark Ulaştırma Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’nin 2 milyar TL’lik şirket sermayesinin artırımı ile ilgili raporu oylandı. Rapor oy çokluğu ile kabul edildi.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Tahir Büyükakın, Plan ve Bütçe Komisyonu

09 Kas 2023 - 16:48 - Gündem

Muhabir  Dilara Polat

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