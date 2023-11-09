Ulaşımpark’a milyarlık bütçe arttırımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste 100 gündem maddesi görüşüldü. Mecliste
Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ulaşımpark Ulaştırma Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’nin 2 milyar TL’lik şirket sermayesinin artırımı ile ilgili raporu oylandı. Rapor oy çokluğu ile kabul edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.