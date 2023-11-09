Ulaşımpark’a milyarlık bütçe arttırımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste 100 gündem maddesi görüşüldü. Mecliste

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ulaşımpark Ulaştırma Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’nin 2 milyar TL’lik şirket sermayesinin artırımı ile ilgili raporu oylandı. Rapor oy çokluğu ile kabul edildi.