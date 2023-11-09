KTO ÖZBEKİSTAN TSO İLE KARDEŞ ODA PROTOKOLÜ İMZALADI

Yapılan toplantı sonrasında iki Oda arasındaki irtibatı daha da arttırabilmek adına Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası ile Körfez Ticaret Odası arasında kardeş oda protokolü imzalandı.

ÖZTÜRK; “PROTOKOLÜN İKİ ODA ARASINDA DOSTLUK KÖPRÜSÜ OLUŞTURMASINI TEMENNİ EDİYORUZ.”

Protokol ile ilgili Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk; "İmzalanan bu anlaşma ile tarihi ve kültürel bağlarımızın çok güçlü olduğu soydaşımız Özbekistan ile ekonomik iş birliğimizi kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz.” diyerek, protokolün iki taraf için de hayırlı olmasını diledi. Öztürk ayrıca, iki Oda arasındaki iletişim kuvvetlendirmek, ortak işbirliği ile daha kapsamlı projeler gerçekleştirmek, iki oda üyeleri için karşılıklı ticaretin gelişmesini sağlamak konusunda güzel çalışmalara imza atacaklarına olan inancının tam olduğunu belirterek; bu anlaşmanın iki oda arasında dostluk köprüsü oluşturmasını ve kardeşlik bağlarını güçlendirmesini temenni etti.