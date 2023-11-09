09 Kas 2023 - 17:24- Gündem

KTO ÖZBEKİSTAN TSO İLE KARDEŞ ODA PROTOKOLÜ İMZALADI

Körfez Ticaret Odası ticaret ve iş geliştirme heyeti Özbekistan’a yapmış olduğu ziyarette Türkiye’nin TOBB’u konumunda olan Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası’nda, Oda Başkanı Jasimov Islom Kazimovich, Özbekistan İhracatçılar Derneği Başkanı Malikov Yorkinjan Erkindjanovich, DEİK Türkiye Özbekistan İş Konseyi Başkanı Ercan Bulut ve Özbekistan TSO üyeleriyle yaptığı toplantıda karşılıklı yapabilecekleri ithalat alımları ve ihracat satışları konusunda toplantı gerçekleştirdi.

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KTO ÖZBEKİSTAN TSO İLE KARDEŞ ODA PROTOKOLÜ İMZALADI mask

Yapılan toplantı sonrasında iki Oda arasındaki irtibatı daha da arttırabilmek adına Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası ile Körfez Ticaret Odası arasında kardeş oda protokolü imzalandı.

ÖZTÜRK; “PROTOKOLÜN İKİ ODA ARASINDA DOSTLUK KÖPRÜSÜ OLUŞTURMASINI TEMENNİ EDİYORUZ.”

Protokol ile ilgili Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk; "İmzalanan bu anlaşma ile tarihi ve kültürel bağlarımızın çok güçlü olduğu soydaşımız Özbekistan ile ekonomik iş birliğimizi kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz.” diyerek, protokolün iki taraf için de hayırlı olmasını diledi. Öztürk ayrıca, iki Oda arasındaki iletişim kuvvetlendirmek, ortak işbirliği ile daha kapsamlı projeler gerçekleştirmek, iki oda üyeleri için karşılıklı ticaretin gelişmesini sağlamak konusunda güzel çalışmalara imza atacaklarına olan inancının tam olduğunu belirterek; bu anlaşmanın iki oda arasında dostluk köprüsü oluşturmasını ve kardeşlik bağlarını güçlendirmesini temenni etti.

09 Kas 2023 - 17:24 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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