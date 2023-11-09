BİZ ÜVEY EVLATMIYIZ…

CHP Karamürsel İlçe Başkan vekili Gürsel Öztürk, geçmiş dönem Belediye başkan adayı Ahmet Çalık, Belediye meclis üyeleri İlkay Kaya ve Nahit Dinç Senaiye mahallesinin dertlerini yerinde dinlediler.

Senaiye halkı yaptıkları konuşmada ilçe merkezine çok uzak oldukları için ve özellikle İktidar partisinin kendilerini oy deposu olarak gördüklerinden hiçbir sorunlarının çözülmediğinden dert yandılar.

Sorunlarımız dağ gibi ancak ne Karamürsel Belediyesi nede Kocaeli Büyükşehir belediyesi sorunlarımızla ilgilenmiyorlar bile.

Mahallemizin su hatları çok eski yıllar içinde de deforme oldu. Bu yüzden yüksek kodlarda bulunan evlere su çıkmamaktadır. ve bunların acilen gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Şehir merkezinden mahallemize gelen yol kenarlarında bulunan su arklarını yani su kanallarını ot bürüdüğü için yağmur yağdığı zaman sular kenarlarda toplanıp gitmemektedir. Biriken sular gölleşerek yola akmakta. Bu yüzden araçlar tehlike atlatıyor. Yollar çamur oluyor. Bunların acilen temizlenmesi gerekir.

Yine mahallemize yani Senaiye köyüne giden yollar kısım kısım yağan yağmur ve kardan, açan güneşten yer yer bozulduğunu ancak tamir yapılmadığını.

Ayrıca bazı kavşaklara ve uçurum kenarlarına bariyer ihtiyacı olduğu ve acilen konması gerektiğini,

Köyde geçmiş yıllarda kadastro çalışması yapıldığını ancak bu çalışma sırasında yanlış işlemler yapılarak başka başka vatandaşların yerlerin ve parsellerinin bir birinin alanına girmiş gibi görüldüğünü bu yüzden vatandaşlar arasında kavgalar çıktığını

Bu durumun acilen düzeltilmesi gerektiğini ve bu yüzden de zamanında yapılan evler kadastro hatası yüzünden problemli hale geldiğini belirttiler.

HER MAHALLE BİZİM MAHALLEMİZDİR…

Geçmiş dönem belediye başkan adayı Ahmet Çalık yaptığı konuşmada “ Her mahalle bizim mahallemizdir. Ne kadar uzak veya yakın olmasına bakılmadan, küçük büyük olduğuna bakılmaksızın oy endişesi duymadan problemleri yerinde dinlenmeli ve çözüme ulaşması mecburdur.

Bizim dönemimizde kesinlikle problem yaşamayacaksınız buna emin olun.

Belediye meclis üyesi arkadaşlarım burada gerekli notlarını siz anlatırken aldılar. Bu dertlerinizi hemen Belediye Meclisine getirecekler. Sesiniz kulağınız olacaklardır buna emin olun. “