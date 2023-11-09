Otomotiv devi Türkiye'den çekildi!

Japon otomotiv markası Mazda, Türkiye'de satış operasyonlarını durdurma kararı aldı. Mazda Türkiye'nin internet sitesinde Türkiye'deki otomobil satışlarının belirsiz bir süre durdurulduğu belirtildi.
SERVİS HİZMETİ VE YEDEK PARÇA TEDARİKİ DEVAM EDECEK
Şirket mevcut müşterilerin mağduriyet yaşamaması için satış sonrası hizmetlerine ve yedek parça tedarikine devam edecek.
SİTEDEN AÇIKLAMA YAPTILAR
Mazda Türkiye'nin sitesinden yapılan açıklamada, "Mazda Motor Türkiye, Türkiye'deki Mazda satış ağını belirsiz bir süre durdurma kararı almıştır. Türkiye'deki mevcut Mazda müşterilerine hizmetin devamını sağlamak amacıyla satış sonrası hizmetlerine ve yedek parça tedarikine devam edecektir." denildi.
10 AYDA 200 ADET SATIŞ YAPILMIŞ
Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımda kararın şaşırtıcı olmadığını belirterek Mazda Türkiye'nin geçen sene sadece 183, bu yıl 10 ayda da 200 adet satış yaptığını kaydetti. Özpeynirci, "Sebebi açık; Japonya merkezle bir türlü çözülemeyen e-Call sorunu, uygun motorların olmaması ve diğer iletişim konuları." dedi.
Kaynak: HABERLER.COM
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.