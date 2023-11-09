Gaziemir’de Sağlıklı Yaş Alma buluşmaları başlıyor

A.OKAN ÇAĞLAR/NURÇİN ÇAĞLAR

Gaziemir Belediyesi ile Sağlıklı Yaşıyoruz iş birliğinde “Sağlıklı Yaş Alma” temalı toplantılar düzenlenecek. İlk toplantının konuşmacıları Sağlıklı Yaşıyoruz kurucuları Nurçin Çağlar ve Okan Çağlar, Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu’ndan doktorlar ve diğer uzmanlardan oluşacak. Doktorlar ve uzmanlar, Gaziemirlilere “sağlıklı yaşam” konusunda önemli bilgilerini paylaşacak. Sağlıklı yaş almaya dair genel bilgilendirmelerin olacağı 5'er dakikalık sunumların ardından uzmanlar, 3 saat boyunca izleyicilerin “sağlık” konularında merak ettiği soruları yanıtlayacak. Buluşmaların ilki 19 Kasım Pazar günü saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. Her ayın ikinci pazar günü düzenlenecek toplantıların sonuncusu ise 12 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Sağlık buluşmalarında Sindirim Sistemi Sağlığı, Obezite – Diyabet, Kalp ve Damar Sağlığı, Tiroid Sağlığı – Depresyon, Kanserden Korunma ve Mücadele, Menopozu Yönetme - Prostatı Koruma konuları işlenecek. Etkinliğe katılmak isteyenler ücretsiz davetiyelerini 12 Kasım Pazar gününden itibaren Atatürk Kültür Merkezi’nden temin edebilecek.

Başkan Arda’dan davet

Sağlıklı Yaşıyoruz ekibine Gaziemir’de düzenlenecek çalışmaya sağladıkları katkı için teşekkür eden Belediye Başkanı Halil Arda, “Çalışmalarıyla insanlara sağlıklı beslenmenin yollarını anlatan Sağlıklı Yaşıyoruz ailesini Gaziemir’de ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Bu güzel organizasyonun değerli üyeleriyle Sağlıklı Yaş Alma üzerine toplantı serisine başlayacağız. İlkini 19 Kasım’da düzenleyeceğimiz ve her ayın ikinci pazar günü devam edecek seminerlere, sağlıklı kalmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bekleriz” diye konuştu.