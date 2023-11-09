Nurhan Ör ölümüyle ilgili Valilikten açıklama!

Polisin başlatmış olduğu olayla ilgili Kocaeli Valiliği açıklama yaptı. Valilik konuya ilgili, “07.11.2023 günü İlimiz Gebze ilçesinde Nurhan ÖR isimli şahsın kayıp olduğu bilgisinin alınması üzerine Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şahsın tasarlanarak öldürülmüş olduğu yönünde şüphelerin oluşması nedeniyle Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda konunun failleri olduğu değerlendirilen 6 şahıs gözaltına alınarak geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır. Bahse konu olay bütün yönleriyle incelenmektedir” ifadelerine yer verdi.