Polisin başlatmış olduğu olayla ilgili Kocaeli Valiliği açıklama yaptı. Valilik konuya ilgili, “07.11.2023 günü İlimiz Gebze ilçesinde Nurhan ÖR isimli şahsın kayıp olduğu bilgisinin alınması üzerine Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şahsın tasarlanarak öldürülmüş olduğu yönünde şüphelerin oluşması nedeniyle Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda konunun failleri olduğu değerlendirilen 6 şahıs gözaltına alınarak geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır. Bahse konu olay bütün yönleriyle incelenmektedir” ifadelerine yer verdi.
09 Kas 2023 - 20:15- Asayiş
Nurhan Ör ölümüyle ilgili Valilikten açıklama!
İzmit’te ikamet eden ve Körfez Hereke’de halı firması sahibi olan 2 çocuk babası Nurhan Ör Gebze'de kendisine ait otomobilde silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Kocaeli Valiliği konuyla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.