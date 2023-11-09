“Tarikat devletinden cami devletine dönüştürdüğü için Atatürk’e vefa borcumuz var”

Atatürkçü Düşünce Derneği ve Kocaeli Şairler ve Yazarlar Derneği(KOŞYAD) tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ve İlişkileri Dairesi Başkanlığı Konferans Salonunda “Bilinmeyen Yönleri ile Atatürk” isimli bir panel düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü KOŞYAD Başkanı Taylan Atak yaparken Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Gürkan Uysal ve Diyanet Birlik Sen Şube Başkanı Numan Uysal panele konuşmacı olarak katıldılar. Programa STK ve derneklerin ilimizdeki temsilcileri katılım gösterdi.

“KANI BOZUK DEĞİLSE..”

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda ilk sözü Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir aldı. Demir “Bugün 40’tan fazla STK ve dernek burada. Kırmızı çizgimiz ve tek ortak noktamız Atatürk. Bu coğrafyada yaşayan herkesin sevmek için bir sebebi olmalı. Seçilmiş insanlar vardır, peygamberler vardır, krallar vardır vs. Atatürk seçilmemişlerin en seçilmişi. Kendini yetiştirmiş 3 binden fazla kitap okumuş, geometri ile ilgilenmiş, sanat, edebiyat ile ilgilenmiş. Sadece bu coğrafyada değil dünyanın her yerinde bir insanın akli melekesinde sıkıntı yoksa ya da kanı bozuk değilse herkesin sevdiği saygı duyduğu bir isim Atatürk.

ANDIMIZI OKUYARAK SÖZLERİNİ TAMAMLADI

Ben onu Yüce Allah’ın bize bir hediyesi olarak düşünüyorum. İyi ki var! Afganistan, Suriye, Libya.. bu ülkelerin paraları var, askerleri var biliyorsunuz ama bizim gibi olamamalarının tek sebebi işte bir Mustafa Kemal’leri yok. Biz onu her yönüyle seviyoruz. Atatürk olarak da Mustafa Kemal olarak da Mustafa Kemal olarak da seviyoruz. Onun açtığı yolda durmadan yürüyeceğiz. “diyen Demir salona andımızı okumaya davet etti. Hep bir ağızdan andımızı okuduktan sonra sözlerini tamamladı.

“ANCAK BÖYLE ANYABİLİRİZ”

Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Gürkan Uysal, “Atatürk sıradan insan olarak anlayıp yaptıklarının bir sıradan insan olarak nasıl büyük işler yaptığını anlayacağız. Vasıflarının büyüklüğünü ancak böyle anlayabiliriz. Atatürk nasıl Atatürk oldu onu konuşmak istiyorum. Bunu kronolojik sırayla vereceğim hazırladığım slaytla. “ diyen Uysal hazırladığı slaytla Atatürk’ün fotoğrafları üzerinden tarihi gelişimini öğrencilik yıllarından Libya’ya Milli Mücadele’den Cumhuriyet yıllarına kadar anlattı.

TARİKAT DEVLETİNDEN CAMİ DEVLETİNE

Hayatımın en önemli dakikalarından birisini yaşıyorum diyen Diyanet Birlik Sen Şube Başkanı Numan Uysal Atatürk ve silah arkadaşlarına Fatiha okuyarak sözlerine başladı. Başkan Numan Uysal “Değişim ve dönüşüm anlamında bu memlekete sağladığı bir şeyle sözlerime başlamak istiyorum. Bizleri tarikat devletinden cami devletine dönüştürdüğü için Merhum Paşamız Mustafa Kemal Atatürk’e vefa borcumuz var. Osmanlı Devleti tarikat devletiydi ama cumhuriyetle birlikte bütünleşmemizi sağlayan cami devletine dönüşümüze sağladığı için özellikle yad ediyorum. Yaşar Nuri Öztürk Hocamızın İmamı Azam’ı anlatan bir kitabı var.

ATATÜRK, İMAM-I AZAM’I ÖRNEK ALDI

Biz İmam-ı Azam’ı namazı bozanlar gibi fıkhi yönüyle gördük ama bize onun sosyal yönünü hiç anlatmadılar. Bu kitabı okurken Merhum Paşamızın en çok etkilendiği ve kendisine örnek aldığı isim olarak İmam-ı Azam olduğunu öğrendim. Çünkü İmam-ı Azam’ın 2 tane özellikle hayatına felsefe olarak ettiği konu vardı. Biri insanların ahlak kültürünü İslam zannetmemeleri için verdiği mücadeleydi. Atatürk’ün de bizim itikadi yollarla alakalı Maturidi mezhebinin gerekliliklerini ortaya koyabilmek için vermiş olduğu mücadele bizim için çok önemliydi.” ifadelerini kullandı.