Potanın Periler'den Slovakya'ya farklı tarife: 75-40

Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan mücadele TRT SPOR'dan naklen yayınlandı.
Potanın Perileri, ilk maçında Slovakya'yı 75-40 mağlup etti ve grup maçlarına galibiyetle başladı.
Ay-yıldızlı takım, gruptaki ikinci maçında ise 12 Kasım Pazar günü deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Takım'ın grubunda Slovakya ve İzlanda'nın yanı sıra Romanya bulunuyor.
FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri, üç farklı pencerede oynanacak. Karşılaşmalar, Kasım 2023, Şubat ve Kasım 2024'te yapılacak. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde edecek.
Kaynak: TRT SPOR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.