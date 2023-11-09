09 Kas 2023 - 20:31- Spor

Potanın Periler'den Slovakya'ya farklı tarife: 75-40

Kadınlar EuroBasket 2025 Elemeleri'nde ilk maçına çıkan Potanın Perileri, sahasında Slovakya'yı 75-40 gibi farklı bir skorla mağlup etti ve elemelere galibiyetle başladı.
Potanın Periler'den Slovakya'ya farklı tarife: 75-40 mask

Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan mücadele TRT SPOR'dan naklen yayınlandı.

Potanın Perileri, ilk maçında Slovakya'yı 75-40 mağlup etti ve grup maçlarına galibiyetle başladı.

Ay-yıldızlı takım, gruptaki ikinci maçında ise 12 Kasım Pazar günü deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım'ın grubunda Slovakya ve İzlanda'nın yanı sıra Romanya bulunuyor.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri, üç farklı pencerede oynanacak. Karşılaşmalar, Kasım 2023, Şubat ve Kasım 2024'te yapılacak. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde edecek.

Kaynak: TRT SPOR
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09 Kas 2023 - 20:31 - Spor

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