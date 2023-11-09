09 Kas 2023 - 20:31- Spor

Potanın Periler'den Slovakya'ya farklı tarife: 75-40

Kadınlar EuroBasket 2025 Elemeleri'nde ilk maçına çıkan Potanın Perileri, sahasında Slovakya'yı 75-40 gibi farklı bir skorla mağlup etti ve elemelere galibiyetle başladı.