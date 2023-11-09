Haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği: Muhammet Ali Metoğlu
11 Kasım Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bodrum FK: Ozan Ergün
13.30 Tuzlaspor-Bitexen Giresunspor: Alper Akarsu
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ümraniyespor: Oğuzhan Çakır
19.00 Altay-Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay
12 Kasım Pazar:
13.30 Boluspor-Sakaryaspor: İlker Yasin Avcı
13.30 Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor: Fatih Tokail
16.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Mehmet Türkmen
19.00 Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Kaynak: TRT SPOR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.