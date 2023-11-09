Talus’tan adaylık açıklaması!

Talus süreçle alakalı şöyle konuştu:

Türkiye Yüzyılını inşa edecek Yerel Yöneticilerimizin belirleneceği Yerel Seçime yaklaşırken Aday Adaylığı başvuru süreçleri Genel Merkezimizden gelen genelgeyle belirlenmiş oldu.

Buna göre Belediye Başkanlıkları Aday Adaylığı kabul tarihimiz 9 Kasım ve 17 Kasım tarihleri olarak belirlenirken, Belediye Meclis Üyesi olmak isteyen arkadaşlarımız 9 Kasım ve 3 Aralık tarihleri arasında Aday Adaylığı başvurularını yapabilecekler.

Belediye Başkan Adaylıkları, Büyükşehir Belediyesi Başkan aday adayı başvuruları bizzat yazılı olarak Genel Merkeze veya Genel Merkeze iletilmek üzere İl Başkanlıklarına, İlçe Belediye Başkan aday adayı başvuruları bizzat yazılı olarak İl Başkanlıklarına veya İl Başkanlıklarına iletilmek üzere İlçe Başkanlıklarımıza yapılabilecek. Başvurular hafta sonları da kabul edileceğinden teşkilat binalarımız açık ve müracaat almaya hazır tutulacaktır.

Meclis Üyelikleri aday adayı başvuruları bizzat yazılı olarak İlçe Başkanlıklarına yapılacaktır. Aday adayı olacak arkadaşlarımız başvurularda gereken evrakların temini ve tanzimi hakkında gerekli bilgiyi İl ve İlçe Sekreterlerimizden alabilecekler.

Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylarından 50.000 TL.

İlçe Belediye Başkan Aday Adaylarından 20.000 TL

Belediye Meclisi Aday Adaylarından ise 10.000 TL bağış alınacaktır.

Topladığımız tüm bağışlar, tüm dünyanın gözleri önünde vahşice işlenen ve soykırıma varan saldırılardan etkilenen Gazze’li kardeşlerimizin temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için AFAD tarafından açılacak hesaplar üzerinden, yine AFAD marifetiyle Gazze’ye iletilecektir.

AK Parti teşkilatları, her aday adayımıza aynı mesafede olup, süreç içerisinde demokratik haklarını kullanmalarına yardımcı olmak için azami gayret gösterecektir, sürecin şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ederken, aday adayı olmayı düşünen tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.

Unutulmasın ki, sonuç ne olursa olsun hepimiz Türkiye Yüzyılı hedefiyle bir ve beraber olarak seçimlere gireceğiz, yapılacak olan Yerel Seçimlerimizin başta İlimize ve tüm Ülkemize hayırlar getirmesini temenni ederim” dedi.