09 Kas 2023 - 21:01- Gündem G: 09 Kas 2023 - 22:10

ÇYDD’DEN GÜZEL BİR ETKİNLİK

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şubesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığında , 7 Kasım 2023 Salı günü, Yenidoğan Kültür Merkezi’ndeki Dernek Binasında güzel bir etkinliğe imza attı. ÇYDD Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez ve yönetim kurulundaki arkadaşları, “Bana Kırmızıyı Anlat” adlı kitabın görme engelli yazarı M. Faik Örcün’ü konuk ederek önemli bir toplumsal konuya parmak bastılar. Çok sayıda konuğun katıldığı etkinlikte duygusal anlar da yaşandı.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
ÇYDD’DEN GÜZEL BİR ETKİNLİK mask
+12
Haber albümü için resme tıklayın

M. Faik Örcün 20’li yaşlara kadar görebilen, sonrasında yakalandığı kalıtsal bir hastalık nedeniyle görme engelli olan bir İzmitli . Görebildiği yıllardaki anılarını, göremediği yıllarını akıcı bir dille anlatıyor “Bana Kırmızıyı Anlat” adlı çalışmasında.

Etkinlikte yaşamından ve kitabından söz eden M. Faik Örcün’e, dostu ve arkadaşı olan görme engelli Avukat M. Emre Kalaycı da eşlik etti. M.Emre Kalaycı’nın buzuki ile çaldığı müzik eşliğinde Türk Sanat Müziği’nin sevilen üç parçasını da seslendiren Kalaycı ve Örcün, kendilerini dinleyenlere güzel ve duygusal anlar yaşattı.

Etkinlik sonrası katılımcılara birer plaket sunan ÇYDD Kocaeli Şubesi’nin plaketinde;

“Kurulduğumuz günden bu yana Laik ve Demokrat Cumhuriyet’in yaşatılması, Atatürk İlke ve Devrimlerinin anlaşılması ve uygulanması, çağdaş bir toplumun oluşması için somut adımlar atan ve çözüm üreten Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, bu yolda bizlerle birlikte yürüdüğünüz için size teşekkür ederiz” notunun olması dikkat çekiciydi. Engellilik konusunda farkındalık yaratma çabasında olan ÇYDD Kocaeli Şubesi, Cumhuriyet vurgusu da yapmış, Cumhuriyet konusunda da farkındalık yaratabilme çabasında bulunmuştu.

Etkinlik, M. Faik Örcün’ün katılımcılara kitabını imzalaması ile son buldu. Konu hakkında açıklama yapan ÇYDD Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez, M. Faik Örcün’ün kitap satışından elde edilen geliri ÇYDD Kocaeli Şubesine bağışladığını ve tüm katılımcılara desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini söyledi,

# ÇYDD, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şubesi, İzmit Kent Konseyi, cumhuriyet, Atatürk, dikkat

09 Kas 2023 - 21:01 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.805.717 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL