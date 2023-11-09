ÇYDD’DEN GÜZEL BİR ETKİNLİK

M. Faik Örcün 20’li yaşlara kadar görebilen, sonrasında yakalandığı kalıtsal bir hastalık nedeniyle görme engelli olan bir İzmitli . Görebildiği yıllardaki anılarını, göremediği yıllarını akıcı bir dille anlatıyor “Bana Kırmızıyı Anlat” adlı çalışmasında.

Etkinlikte yaşamından ve kitabından söz eden M. Faik Örcün’e, dostu ve arkadaşı olan görme engelli Avukat M. Emre Kalaycı da eşlik etti. M.Emre Kalaycı’nın buzuki ile çaldığı müzik eşliğinde Türk Sanat Müziği’nin sevilen üç parçasını da seslendiren Kalaycı ve Örcün, kendilerini dinleyenlere güzel ve duygusal anlar yaşattı.

Etkinlik sonrası katılımcılara birer plaket sunan ÇYDD Kocaeli Şubesi’nin plaketinde;

“Kurulduğumuz günden bu yana Laik ve Demokrat Cumhuriyet’in yaşatılması, Atatürk İlke ve Devrimlerinin anlaşılması ve uygulanması, çağdaş bir toplumun oluşması için somut adımlar atan ve çözüm üreten Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, bu yolda bizlerle birlikte yürüdüğünüz için size teşekkür ederiz” notunun olması dikkat çekiciydi. Engellilik konusunda farkındalık yaratma çabasında olan ÇYDD Kocaeli Şubesi, Cumhuriyet vurgusu da yapmış, Cumhuriyet konusunda da farkındalık yaratabilme çabasında bulunmuştu.

Etkinlik, M. Faik Örcün’ün katılımcılara kitabını imzalaması ile son buldu. Konu hakkında açıklama yapan ÇYDD Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez, M. Faik Örcün’ün kitap satışından elde edilen geliri ÇYDD Kocaeli Şubesine bağışladığını ve tüm katılımcılara desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini söyledi,