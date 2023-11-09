Öğrencisini kitapla döven öğretmen serbest bırakıldı

İstanbul Beylikdüzü Birlik Sanayi Mesleki Eğitim Merkezi Lisesi’nde öğrencisine kitapla acımasızca defalarca kez vuran öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayı öğrenen ve öğretmeni darp eden öğrencinin abisinin de karşılıklı şikayetçi olunmaması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Beylikdüzü Birlik Sanayi Mesleki Eğitim Merkezi Lisesi’nde 7 Kasım günü meydana gelen olayda, Mehmet Şakir B. isimli edebiyat öğretmeni, Yusuf E. isimli öğrencisini iddiaya göre derste müzik dinlediği için kitapla defalarca kez vurarak darp etmişti. Ertesi gün olaya ilişkin görüntüleri izleyen Yusuf E.’nin ağabeyi İrfan E. olayın yaşandığı okula gelerek Mehmet Şakir B.’yi mağdur Yusuf E. ile beraber saldırarak darp etmişti. Yaşanan olayda öğretmen Mehmet Şakir B.’nin bileği kırılmıştı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dün öğretmen Mehmet Şakir B. ve öğrencinin ağabeyi İrfan E. polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen İrfan E. ve Mehmet Şakir B.’nin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından her iki şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.