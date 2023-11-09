09 Kas 2023 - 21:50- Asayiş

Öğrencisini kitapla döven öğretmen serbest bırakıldı

Beylikdüzü’nde bir lisede öğrencisini kitap ile defalarca darp edip daha sonra görüntüleri yayılınca gözaltına alınan öğretmen hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı çıktı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Video için play'e tıklayın

İstanbul Beylikdüzü Birlik Sanayi Mesleki Eğitim Merkezi Lisesi’nde öğrencisine kitapla acımasızca defalarca kez vuran öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayı öğrenen ve öğretmeni darp eden öğrencinin abisinin de karşılıklı şikayetçi olunmaması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Beylikdüzü Birlik Sanayi Mesleki Eğitim Merkezi Lisesi’nde 7 Kasım günü meydana gelen olayda, Mehmet Şakir B. isimli edebiyat öğretmeni, Yusuf E. isimli öğrencisini iddiaya göre derste müzik dinlediği için kitapla defalarca kez vurarak darp etmişti. Ertesi gün olaya ilişkin görüntüleri izleyen Yusuf E.’nin ağabeyi İrfan E. olayın yaşandığı okula gelerek Mehmet Şakir B.’yi mağdur Yusuf E. ile beraber saldırarak darp etmişti. Yaşanan olayda öğretmen Mehmet Şakir B.’nin bileği kırılmıştı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dün öğretmen Mehmet Şakir B. ve öğrencinin ağabeyi İrfan E. polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen İrfan E. ve Mehmet Şakir B.’nin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından her iki şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
# eğitim, karar, cumhuriyet, ceza

09 Kas 2023 - 21:50 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.805.717 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL