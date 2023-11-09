09 Kas 2023 - 22:04- Asayiş

Sahte doktordan sonra sahte avukat da ortaya çıktı!

Kırıkkale’de kendini avukat olarak tanıttığı iddia edilen şüpheli kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Sahte doktordan sonra sahte avukat da ortaya çıktı! mask

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Barosu tarafından 27 Ekim günü Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, T.G. adlı kadının avukatlık bürosu açarak astığı tabelayı da şikayetler üzerine kaldırdığı öne sürüldü. 

Baroda kaydı olmadığı ve herhangi bir duruşmaya da katılmadığı öğrenilen T.G. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Daha önce Tekirdağ'da Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanıp, 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Ayşe Özkiraz’ (21), 5. duruşmada 8 yıl hapis cezası ve 18 bin lira adli para cezasına çarptırılıp, tahliye edilmişti. 
# cumhuriyet

09 Kas 2023 - 22:04 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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