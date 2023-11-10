ELDOĞAN'DAN 10 KASIM MESAJI!

Eldoğan mesajında”Milletine duydugu güven ve inancı ile başlattığı Milli Mücadeleyi, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ile taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 85. yıldönümünde saygı, şükran ve özlemle anıyoruz.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milleti ile büyük fedakarlıklar sonucu bizlere bıraktığı Cumhuriyetimiz ile günümüz dünyasında bile örnek gösterilmektedir. Böylesine engin bir devlet adamı ve askeri dehanın Aziz Türk Milleti’nin bağrından çıkması gururların en büyüğüdür.

Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 85. yıldönümünde bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyorum.