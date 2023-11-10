10 Kas 2023 - 00:00- Gündem G: 09 Kas 2023 - 22:49

ELDOĞAN'DAN 10 KASIM MESAJI!

Elyapı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve İYİ Parti İzmit Belediyesi başkan aday adayı Yalçın Eldoğan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

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ELDOĞAN'DAN 10 KASIM MESAJI! mask
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Eldoğan mesajında”Milletine duydugu güven ve inancı ile başlattığı Milli Mücadeleyi, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ile taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 85. yıldönümünde saygı, şükran ve özlemle anıyoruz.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milleti ile büyük fedakarlıklar sonucu bizlere bıraktığı Cumhuriyetimiz ile günümüz dünyasında bile örnek gösterilmektedir. Böylesine engin bir devlet adamı ve askeri dehanın Aziz Türk Milleti’nin bağrından çıkması gururların en büyüğüdür.

Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 85. yıldönümünde bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyorum.
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10 Kas 2023 - 00:00 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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