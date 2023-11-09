Beşiktaş: 1 - Bodo/Glimt: 2 (Maç sonucu)

Hakemler: Sander Van Der Eijk, Rogier Honig, Rens Bluemink
Beşiktaş: Mert Günok, Valentin Rosier (Onur Bulut dk. 46), Eric Bailly (Daniel Amartey dk. 27), Necip Uysal, Bahtiyar Zaynutdinov (Tayfur Bingöl dk. 53), Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes (Salih Uçan dk. 74), Alex Chamberlain, Milot Rashica (Ante Rebic dk. 53), Jackson Muleka, Cenk Tosun
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Yakup Arda Kılıç, Jean Onana, Semih Kılıçsoy
Teknik Sorumlu: Burak Yılmaz
Bodo/Glimt: Haikin, Wembangomo (Sjovold dk. 85), Moe, Bjortuft, Bjorkan, Brunstad Fet (Saltnes dk. 71), Berg, Gronbaek, Sorli (Zugelj dk. 62), Pellegrino (Gulliksen dk. 85), Moumbagna (Forsmo Kapskarmo dk. 85)
Yedekler: Brondbo, Lode, Amundsen, Bassi, Konradsen, Sorensen
Teknik Direktör: Kjetil Knutsen
Goller: Tayfur Bingöl (dk. 64) (Beşiktaş) Faris Moumbagna (dk. 38 ve 49) (Bodo/Glimt)
Kırmızı kart: Necip Uysal (dk. 90+3) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Ante Rebic, Tayfur Bingöl (Beşiktaş) Zugelj (Bodo/Glimt)
Hakemler: Sander Van Der Eijk, Rogier Honig, Rens Bluemink
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.